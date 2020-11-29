國民黨台中市黨部29日舉行建黨126週年慶活動，市黨部主委林敏霖宣達「市長連任、議會過半」的目標。林敏霖說，盧市長民調一直往上升，不論是苦盡甘來、倒吃甘蔗，全是她自己按部就班的努力，她會更努力，一起把台中建設更好，對鄉親有交待！議員席次還有空間的選區朝「N加1」邁進。
林敏霖指出，多元化的社會，加上民眾黨競爭更激烈，除議員本身經營外，黨部要求在地化，黨工不在地化無法適應現在的時代，以前是黨工的工作，現在轉換成地方義務幹部，地方主任委員的工作；不管黨部人員及經費多缺，未來義務幹部會在地方發揮最大的作用。
林敏霖表示，資訊化更是現在刻不容緩的工作，1張郵票要8元，以前國民黨全用寄的，今天黨慶不用寄1張邀請卡，印了後要地方義務幹部去送達黨員，將來包括紙全部改掉，黨中央要求未來朝無紙化目標邁進。
針對「議員過半」席次，國民黨要如何遞增？林敏霖強調，市議員席次，中央希望還有空間的選區要「N加1」，而且要朝年輕化去努力，更要因地制宜。
(中時 )
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