慶祝國民黨建黨126週年，台中市慶生活動29日於世貿中心舉行。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕到場祝賀時，舉出多項市政建設，包括空氣品質、地價稅調降、美樂地計畫、台中捷運開通等，這些有感政績獲得在場民眾大聲說「讚」！（陳世宗攝）

國民黨慶活動還表揚5位黨齡達70年的資深同志，並與黨主席江啟臣等人，一起切蛋糕慶生。（陳世宗攝）

國民黨慶活動在代表黨徽12道光芒的國中小同學走向舞台向前輩致敬，並全場高唱「明天會更好」歌聲中劃下句點。（陳世宗攝）

國民黨台中市黨部29日舉行建黨126週年慶活動，市黨部主委林敏霖宣達「市長連任、議會過半」的目標。林敏霖說，盧市長民調一直往上升，不論是苦盡甘來、倒吃甘蔗，全是她自己按部就班的努力，她會更努力，一起把台中建設更好，對鄉親有交待！議員席次還有空間的選區朝「N加1」邁進。

林敏霖指出，多元化的社會，加上民眾黨競爭更激烈，除議員本身經營外，黨部要求在地化，黨工不在地化無法適應現在的時代，以前是黨工的工作，現在轉換成地方義務幹部，地方主任委員的工作；不管黨部人員及經費多缺，未來義務幹部會在地方發揮最大的作用。

林敏霖表示，資訊化更是現在刻不容緩的工作，1張郵票要8元，以前國民黨全用寄的，今天黨慶不用寄1張邀請卡，印了後要地方義務幹部去送達黨員，將來包括紙全部改掉，黨中央要求未來朝無紙化目標邁進。

針對「議員過半」席次，國民黨要如何遞增？林敏霖強調，市議員席次，中央希望還有空間的選區要「N加1」，而且要朝年輕化去努力，更要因地制宜。

(中時 )