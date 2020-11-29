台中市教育局於太平區光隆國小揭牌成立「台中市原住民族教育資源中心」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

「台中市原住民族教育資源中心」揭牌典禮安排原住民特有的搗麻糬體驗。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為加強推廣原住民族教育，台中市教育局28日於太平區光隆國小揭牌成立「台中市原住民族教育資源中心」，培訓族語師資、傳承民族語言文化。副市長令狐榮達出席典禮表示，中心成立後，希望強化孩子對原住民各族文化的認同與了解，期藉此延續、保存珍貴的原民文化。

台中市原住民人口數約3萬5000人，人口數逐年成長，其中人口組成包含16個官方認定族群，相當多元。令狐榮達表示，原住民族教育資源中心設立後，將建構平等正義環境、培育專業人才、傳承民族語言文化以及實踐多元文化社會，中心也將協助培訓族語師資、研發教材、建置數位學習平台等。

令狐榮達說，除了原住民族教育資源中心，台中也成立全國第一所原住民族實驗教育小學「博屋瑪國小」，還有原住民族實驗教育國中「和平國中」，針對國民中小學原住民學生開設族語課程及原住民族文化共識營與體驗活動，將原住民族文化融入生活。

此外，108新課綱上路，其中「學生學習歷程檔案」引發社會關注，教育局28日舉辦說明會，邀請教育部技術型高中課程推動工作圈委員林清泉、台大副教務長兼招生辦公室主任詹魁元擔任講座，國教署督學林怡慧、台中一中校長林隆諺及忠明高中校長鄭東昇擔任與談人，向家長們一一說明學生學習歷程檔案內涵，現場吸引超過700位家長熱情參與。

教育局指出，「學生學習歷程檔案」和111年的大學招生關係密切，主要目的在於紀錄學生學習歷程與脈絡，展現學生的個人特色，呈現考試看不到的成果，透過每學年上傳資料，引導學生逐步探索學習的方向。

這次新課綱宣導活動，家長反應熱烈良好，減緩家長對新課綱的擔心，綜合座談時面對家長提出的問題，講師們皆清楚回應說明，解決學生與家長的疑慮。

教育局表示，因應108學年度新課綱實施，各高中職已培訓1228名課程諮詢輔導教師提供課程諮詢，陪伴所有高一新生依自己的性向及興趣選課，建置學習歷程檔案，為三年後申請大學做好準備。12月6日教育局將會在惠文高中再辦一場說明會，有興趣的家長可以至網站報名。

(中時 )