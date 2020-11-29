20201127中天新聞 單親媽勒斃子女 法官認「毫無悔意」判死引譁然

新北市一名單親媽媽，下藥迷昏一對子女後將他們勒斃，自己尋短卻倖存。新北地院判她死刑，更怒斥「手段兇殘、行徑冷血」。此判決一出，引發各界爭議，有人贊同判決，也有人批法官冷血。作家劉墉轉貼紐約律師、也是著名作家汪恆祥的文章，文中提到，「親子心中（自殺）」在日本文化被視為莊嚴的儀式，一名日本母親在加州攜子輕生獲救，提出「親子心中」概念，最後獲得輕判。

單親媽殺2子遭判死刑，引發激烈爭論。作家劉墉在臉書轉貼紐約律師、作家汪恆祥的感觸，認為十分值得大家深思。

汪恆祥文章中提到，35年前，加州聖塔莫尼加一位日本木村女士，丈夫有外遇，她決心尋短，又捨不得拋下心愛的兒女，只好帶著4歲的兒子和6個月大的女兒，一齊投海。未料3人被海浪衝回岸上，最後只有木村女士獲救，她被檢察官以第二級謀殺罪（面臨25年徒刑到終生監禁的處罰）起訴。

木村女士的律師向法院陳述，親子心中（自殺）在日本文化被視為莊嚴的儀式。但檢察官不理，法官認為殺人就是殺人，沒有文化差異的辯護（culture defense ）。

然而經過一年多的辯論，終審之日，法庭上法官、檢察官和律師，出現難得的和諧。木村女士的律師說：「再多的言語，也無法描述這樁悲劇，帶給木村女士受到的痛苦和折磨。被告已經飽受懲罰，而且，終其一生會繼續受這事件懲罰。超過這範圍多增加的處罰，會是殘忍而且非尋常的處罰（cruel and unusua punishments).」

連檢察官Weils也向法官求請憐憫，認為木村所忍受的痛苦和折磨，她得到的懲罰已經過多了，將木村送去坐牢，對社會無益。法官也說他收到了兩萬五千多封的求情信，最後很技巧地判一年徒刑和五年緩刑，木村已經羈押一年多足以抵掉刑期，不久獲得釋放。

汪恆祥指出，父母攜兒女輕生，日本稱為「親子心中」，視為一種莊嚴的解脫儀式。絕大部分，依精神耗弱輕判或緩刑，未遂的更有不起訴處分。

在台灣，縱然不認為親子輕生是種莊嚴的解脫，然而誰會忍心斥責心力交瘁的可憐媽媽呢？正常的人，應該是嘆息、遺憾沒機會伸出援手。

汪恆祥說，相似的親子輕生，加州的法庭體會，沒死的媽媽，終生會自囚在無邊的痛苦，飽受的折磨，已多到無需再加上任何的處罰。

「我們的法官，行徑冷血？泯滅人性？黑夜裏，有多少無助的母親在暗泣，想帶著心愛的孩子，一齊到那沒有憂慮的世界？聰明的法官，你需要有多少隻耳才聽得到他們的哭泣？」。

有網友贊同汪恆祥看法，但也有網友表示：「嚴肅的親子心中？這是屬於日本的文化、民族性衍生的行為跟民族認同，我個人完全不認同（很怕有人因為將其神聖化，而產生更多憾事）；但台灣的法官判死的定義我也無法認同亦無法理解（很多罪行惡大的竟被說可以教化？相比之下應該是走投無路的母親還比較可以教化才對吧），（孩子的生命，不是父母的所有物，父母沒有權利決定孩子的死）」。

「沒錯，不應用什麼親子心中還神聖化來扯！…不過，我覺得我們無法接受的是法官的看法很奇怪。把走投無路的母親，說成會危害社會的殺人魔一樣！」。

(中時新聞網)