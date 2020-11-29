後壁安溪國小師生也一起參與，在工作人員解說下，小心翼翼種下樹苗。（劉秀芬攝）

參加民眾都是主動報名參加，許多家長帶著幼兒來體驗。（劉秀芬攝）

台南市政府29日在台灣蘭花生物科技園區辦理「台灣原生植物植樹活動」，吸引400多親子參加，台南市長黃偉哲帶大家放入時光膠囊中，伴同樹木一起成長，期望5年後、10年後邀請大家回來看樹木時，開封與樹木共築的夢。

黃偉哲表示，保護樹木、植樹減碳、環境綠美化是市政府持續推行的工作，對於植栽的選擇，原生植物雖然不如外來景觀樹種豔麗，但原生植物在本土環境長期演化，具有更好的環境適應性及生態效益，若能適地適種讓生態平衡，才能讓土地生生不息。

農業局與台灣原生植物保育協會共同辦理的植樹活動區域，特別選在台灣蘭花生物科技園區第4期滯洪池旁。農業局長謝耀清指出，園區除了蘭展期間，鮮少有民眾出入活動，園區滯洪池周邊因長時間閒置致雜草叢生，規畫種植原生植物，既不缺澆灌水，又可以保護生態，成為園區另一亮點。

此次活動栽種2800株台灣原生樹種，包括楝樹、江某、台灣海桐、台灣山桂花、七里香等約50種，後壁安溪國小師生也一起參與，在工作人員解說下，小心翼翼種下樹苗。

來自白河區的幼教老師趙小姐則是帶著學齡前幼兒來種樹，她說，在網路上看到台灣原生植物植樹活動訊息，覺得很有意義，也想要多了解相關訊息，日後當成教學教材。

農業局長謝耀清指出，園區內雖然整合臺灣蘭業研發及產銷功能，但除了蘭展期間，鮮少有民眾出入活動，園區幾處滯洪池周邊因長時間閒置致雜草叢生，藉由與臺灣原生植物保育協會合作，規劃種植原生植物，創造一個既具有生態又能與蘭花產業做結合的亮點。

台南市農業局表示，每年的植樹活動都吸引許多愛好植物的民眾主動報名參加，今年活動報名也是爆滿，未來園區將朝向生物多樣性目標規畫，也將結合生態解說教育課程，增加蘭園景點特色。

(中時 )