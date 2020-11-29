大甲芋頭品質好、口感香鬆綿密，產季從8月至隔年4月（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市芋頭暨優質農特產品推廣行銷活動吸引民眾選購。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局輔導大甲區農會28日在豐原太平洋百貨舉辦「台中市芋頭暨優質農特產品推廣行銷活動」，推廣大甲的芋頭、有機栽培米、非基改黃豆等多樣農產品。現場還有芋頭料理免費品嚐，並安排親子趣味遊戲、大甲區稻米和芋頭評鑑頒獎等活動，吸引許多民眾同樂。

農業局長蔡精強大力推薦大甲芋頭品質好、口感香鬆綿密，並表示，市府近年來輔導取得三章一Q及產地證明標章，民眾可安心選購。現場除推廣大甲農產，也行銷各地農會輔導的優良產銷班、青年農民所生產蜂蜜、水梨、恬適、紅龍果、香菇、季節蔬菜等。

農業局指出，台中為全國最大芋頭產區，面積881公頃，年產量1萬5758公噸，占全國3分之1，主要分佈於大甲、大安、后里及外埔等，地處大安溪與大甲溪間的沖積平原，產季從8月至隔年4月，其中以大甲芋頭最具知名度，栽種面積約有400公頃。

此外，農業局輔導外埔區中山社區發展協會於外埔區中山社區活動中心前舉辦「中山黃金稻浪節」，安排傳統倒吊曬稻體驗、稻草人親子DIY、絹印DIY、有獎徵答、稻田裡尋找有雞蛋、創意米食品嚐等一系列活動，現場並展售社區生產的農特產品，吸引大小朋友同樂。

稻浪節現場，市議員吳敏濟、施志昌、外埔區農會總幹事李錦東、中山里長張素惠、馬鳴國小校長李勝億等人，均出席共襄盛舉。

另軟埤坑休閒農業區舉辦「樂活農業，讚Fun台中-寫生活動」，邀請大小朋友寫生紀錄東勢美麗風景，由評審依據構圖、色彩運用及在地特色等指標，選出前三名及佳作。農業局科長李代娟、東勢區農會理事長劉正銘、主任楊炳煌、主任連哲男、主任徐惠美、東勢區玉清宮主任委員徐耀宗等人均出席同樂。

德芙蘭休閒農業區也在和平松鶴部落舉辦「2020好山好水泰好玩系列活動」，安排部落生態導覽、小米串珠DIY、五葉松雕塑DIY、口簧琴DIY、泰雅幸運手環DIY、泰雅文化表演等活動，讓民眾體驗泰雅部落文化。

(中時 )