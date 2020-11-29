彰化百貨彰南店貼出結束營業公告。（吳敏菁攝）

圖為彰化百貨購物天地彰南店。（吳敏菁攝）

彰化縣才有的連鎖超市彰化百貨，年地又要關3家店了，今天彰化百貨彰南店貼出公告，「因租約到期，將於12月15日結束營業」，鹿港店、和美店也經營到今年12月底，讓不少彰化人驚訝，沒有百貨公司一直是彰化人的遺憾，彰化人常調侃地說「但我們有彰化百貨」，沒想到熄燈號一間間吹。

去年裕毛屋福凱登吹起熄燈號，就掀起了不捨，但個超級大超商崛起，競爭非常激烈，裕毛屋走出了彰化超市版圖，原址千坪土地被德鑫建設以近8億元得手，推出14樓高的住商大樓新案，開價上千萬，就是看好彰化市住宅市場。

彰化市近來也積極推動要蓋大型商場，包括彰化縣衛生所局前廣場、旭光西路停車場、復興路郵局，看好彰化市民的消費實力，但被人為相當親民、在地彰化百貨，卻開始一間間收場了。

10年前彰化百貨在彰化縣內有7家店面，去年位在彰化市熱鬧的三民店率先熄燈，轉手連鎖藥妝店，彰化百貨現在只剩彰南店、中正店、和美店、鹿港店以及芬園店，彰化百貨彰南店貼出公告「因租約到期，將於12月15日結束營業」。不少經常光顧消費者都有點驚訝，「蝦米，要關？」「唉呦，剩半個月！」「生意不是不錯嗎？」

消費者也表示，超市一間一間開，越來越多，也愈來愈重視門面裝潢，越能附帶提供停車、洗手間等便利服務，越能吸引上門，彰化百貨的價格實惠又便宜，卻在外型上顯得不夠「潮」，許多老顧客說，諾大的門面看板不見了，還是會不捨。

(中時 )