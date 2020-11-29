全國語文競賽周末於南投縣旭光高中和同德高中開賽，來自全台22縣市共2145位語文菁英齊聚南投，舞文弄墨、切磋較勁，今年度競賽項目分為國語、閩南語、客語及原住民語4大語別，期望透過競賽凸顯多樣語族的文化特色。29日副縣長陳正昇會同教育部終身教育司長黃月麗前往會場，為選手加油打氣。

陳正昇說，闊別26年投縣再次接辦全國語文競賽有些緊張，深怕有負教育部所託，在全縣工作人員悉心籌備，加上教育部的指導下，南投縣用鄉下人辦喜事的熱忱，整合運用教育部、文化部、原民會及客委會補助經費，以及縣府配合款，全力做好周全的安排，希望讓來參賽的選手，在良好的競賽氣氛下能盡情發揮。

黃月麗表示，教育部辦理全國語文競賽已有75年，特別感謝南投縣政府承辦，做出妥善的安排。此次競賽較往年艱困，主因是增加試辦情境式的語文演說項目，辦理情境式演說的目的，是為了語言傳承與活用，希望學生不僅是上台能有好成績，生活上也能使用及活用相關語言，提升學生和學校對語文教育的重視。

兩天的賽程將產生614個特優獎項，並於30日在省政資料館頒獎，教育部和投縣府感謝1300位工作人員的用心協助，讓競賽順利進行。

(中時 )