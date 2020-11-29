正妹網紅家家（王盈）最近因一支走光片引熱議，她在片中不慎鬆開內衣大走光，也引來外界質疑是否曾整形隆乳。「鄉民女神」潔哥今(29日)則在臉書分享5點，教大家如何判斷真胸部或假胸部，最後謙虛說僅供參考。

網紅「橫綱凱咪」先前在臉書發文認有看到家家疑似走光的影片，她指出：「胸部太挺，應該有醫美，但不夠自然，下次可以考慮用魔滴，但乳頭顏色是漂亮的」，批評她的胸部做得有點不自然，更說：「這很明顯就自己解開的呀，上次男友露鳥，這次換自己，下次會不會上音樂課外流」。

潔哥發文。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔臉書）

而「鄉民女神」潔哥今則表示，有網友發訊息問她怎麼分辨真奶假奶，她認為第一點，真胸部的乳暈會比較大，第二通常大胸部的女生手臂也會比較粗，第三因乳房大比較重，真的胸部看起來通常在沒穿內衣的情況下會比較垂。

潔哥再補充，如果中間乳溝的部分看起來明顯是兩個圓盤型的陰影也有可能是假奶，最後真胸部動時會有「層次」，通常看起來沒層次是一整顆在晃的有可能是假的。對此，網友回應：「潔哥解釋就是容易讓我明白」、「漲（長）知識了」、「絕對是因為潔哥本身大而不是因為是老司機」，另有人說：「這是有植入物的情況，自體脂肪移植的話跟真奶差不多，但缺點就是只能維持一段時間，脂肪會被吸收掉」。

(中時新聞網)