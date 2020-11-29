電影《親愛的房客》勇奪金馬多項大獎，80％以上場景在基隆取景，基隆市長林右昌29日在台北欣欣影城包場，邀集300位各界朋友，其中包含台北市長柯文哲2位前副市長林欽榮、陳景峻，外界認為林右昌再度出手，布局2022市長選舉。

距離2022台北市長選舉仍有2年多時間，各政黨已開始提前布局，其中基隆市長林右昌動作頻頻，10月出手延攬柯市府前發言人林昆鋒加入自己團隊，備受關注，近日因臨時會議、市長施政總質詢無法抽身，但在假日停會期間仍勤跑台北，11月初到台北誠品生活松菸店舉行《誰來基隆》新書發表會，也遭北市議員張斯綱爆料，時常到北市探訪各地里長。

29日再度移駕到台北，選在欣欣影城包場，林右昌邀請導演鄭有傑與數百名各界好友一同觀賞電影《親愛的房客》，據了解，柯市府2位前副市長，現任高雄市副市長林欽榮、現任監察委員陳景峻，也在邀請名單中，引發關注。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，《親愛的房客》8成以上在基隆取景，為歡慶獲多項金馬大獎，決定包場邀請約300位北市好友一同支持，因近期電影院難包場，費盡心力最終找到台北欣欣影城，沒有其他含義，此外，晚上8點50分電影映後，將舉行媒體聯訪。

(中時 )