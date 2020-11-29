擁有天使臉蛋與E罩杯火辣身材的「雞排妹」鄭家純，近來在事業上做新嘗試，不但開創個人成人用品品牌，也跨足網路影視領域，擔任YouTube節目《深夜保健室》主持人，不設限暢聊性愛話題，近日了邀請「金色力量黨」黨主席童仲彥上節目，他曝光推動台灣性專區合法化的進度，還公開有選定合適地點。

過去因各式風波而退出北市議員選舉並遭退黨處份的童仲彥，之後創建「金色力量黨」，致力性推廣教育、性專區合法化等，並開了YT頻道分享各種兩性與性愛經驗談，還實際開班教學如何把妹，是眾多男性同胞公認的「性學專家」。

最近童仲彥受邀上雞排妹的節目，分享推動性專區合法化的進度，坦言雖有完整計畫，但困難重重，表示儘管過去是有法條規定政府能夠因地制宜來設置合法性專區，但各地首長其實不太願意，因為推動這個是「沒有票的」，因此不願去做，最支持的局長竟是警察局，理由是他們在執法上，「容易因為分際不明遇到很多問題」。

雞排妹表示，如今台北市萬華區有不少性工作者，但要推動合法化仍相當難，童仲彥補充根據社會秩序維護法91-1條施行細項，「性專區的成立，要離寺廟、學校、教堂等場所一定的距離」，而萬華區的性工作者是以龍山寺為中心在活動，光這點就違規了，但他已構思另一個合適地點，那就是中山區跟中正區交接的林森北路，該處同樣有各種性產業生態，「我覺得在這邊設立合法性專區是合適的」。

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(中時新聞網)