舊金山市宣布，由於染疫病例激增，該市30日起實施宵禁，也將因此執行其他的限制措施以防疫情擴散。

舊金山市市長布里德（London Breed）今天表示，宵禁將實施到12月21日為止，其間非必要的店家關閉，並禁止不同家庭的人在晚上10時到凌晨5時之間聚會。

舊金山市外的聖馬提歐郡（San Mateo）也將執行相同的禁令；在此之前，加利福尼亞州根據病毒傳播的狀況，將這兩個地方歸類為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制措施最嚴格的地區。

布里德表示，除了宵禁，某些室內的商業活動自29 日中午起，必須關閉或減少進場人數。

布里德在推特（Twitter）上說：「我不知道還能怎麼表達地更清楚，這是我們在疫情期間所面臨的最危險時刻。」

「請勿旅行或和其他人聚會，我們必須立即將這（疫情）控制住，我們禁不起讓這樣的情況繼續下去。」

加州最大的城市洛杉磯27日發出臨時禁令，除了宗教、抗議活動，不同家庭的人禁止聚會。

洛杉磯郡的公共衛生部門表示，影響美國第2大城洛杉磯的禁令將於30日生效，至少持續3週時間，直到12月20日為止。

加州一週前在全州大部分地方實施宵禁，但舊金山並未施行，因為當時該市並未被歸類在加州限制最嚴格的地區。

美國27日的確診病例衝破1300萬例，是全球疫情最嚴重的地方。總統當選人拜登已警告，在疫苗普遍施打前，將有艱困的數週時間必須面對。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思(示其)）1091129

(中央社)