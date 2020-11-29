美國萊豬即將在明年叩關，國內對於萊克多巴胺肉品的恐慌卻仍未平息。國民黨27日在立院使出「內臟大戰」後，卻依舊不見民進黨政府對於美豬進口做出更多的說明。對此，台南市議員謝龍介指出，國民黨團在立院的抗爭引來基層熱烈迴響，就連非國民黨籍的民眾也相當支持。

據自由時報報導，謝龍介受訪時表示，國民黨為了國民的健康議題，為了國人在立院奮戰，儘管國外媒體報導指為「亂象」，但這都凸顯了萊豬政策的荒謬，正是因為國民黨為了國人的健康著想，才不得不出此下策，而這一切民眾都看在眼裡。

對於國民黨團在立院的抗爭，謝龍介透露，此舉在基層獲得相當大的掌聲，就連不是國民黨籍的民眾也相當支持，認為民進黨應該藉由這次事件，深刻感受「反對萊豬的民意」，而這次激烈的抗爭，也給了執政黨更多對外談判的籌碼，告訴美方我國民意是多麼的反對，希望蔡政府可以正視這個問題，不要再閃躲。

(中時新聞網)