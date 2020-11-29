大陸國防部發布消息，稱由於當前新冠肺炎疫情影響，原計劃於今年舉辦的第十屆北京香山論壇延後舉行，為加強學術交流合作，今年12月1日至2日，北京香山論壇秘書處將以視訊形式在北京舉行專家研討會。

這次研討會的主題為「加強國際合作：攜手應對全球安全新挑戰」，設置四個分組議題：亞太安全新形勢、面向未來的全球戰略穩定、非傳統安全領域的國際合作、大國關係走向。目前已有來自美國、俄羅斯、印度等12個國家的學者確認參會。

大陸國防部表示，在全球攜手抗疫的背景下，舉辦此次專家研討會，旨在與各方專家集思廣益、聚焦合作、深入交流，為維護世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

據陸媒澎湃新聞報導，北京香山論壇的主辦單位邀請包括前美國哈佛大學費正清中國研究中心主任傅高義（Ezra Vogel）、前美國國防部助理部長奈伊（Joseph S.Nye,Jr.）等12國的32名專家學者與會。

(旺報 )