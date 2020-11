新科國中30位師生近日登上大霸山區,完成「新科COOL課程」,成為國中生涯最難忘的經驗。(新科提供/陳育賢新竹傳真)

新竹市新科國中師生30人,日前到大霸山區完成「COOL登山四日跨域素養課程」,學生們在海拔3400公尺山區學習如何在野外自理生活的能力,每位學生都要負重近20公斤背包,挑戰長達11公里的山路,成為國中生涯最難忘的經驗。

校長林燕玲表示,配合12年國教課綱的推展,新科的「Going the mountains is going to learning新科COOL課程」,每學年會進行1次,由8年級的同學以班級為單位組隊參加,今年有3個班成團。

在這課程中有別於一般登山課程重視登頂之餘,更重要的是培養學生「Challenge」自主挑戰,對自我和團隊負責的態度。課程重點面向在把學習的教室移到「Outdoor」外,將跨領域的課程結合戶外技術應用,活化書本的知識,讓經驗成為教師,過程中學生必須不斷突破自己,「Outstanding」培養學生的逆境耐挫力。

此外,還要運用LOD(Leader of the day)的制度讓每個學生都要能擔任領導角色,從中學習互助,課程即取4個面向的英文單字字首,結合成「COOL」為課程名稱。

學務主任李怡萱指出,上COOL課程前已在學校進行一連串的跨域素養課程,體育老師訓練學生體能,童軍課指導認識各項登山裝備、開立菜單、打包背包,理化課談氣溫與氣壓的變化連結,以及為什麼會有高山症的原因。

而學生上山後還要做生物蕨類觀察、理化沸點實驗、數學速率與速度的計算做為行程規畫的依據、認識地理學會地圖判圖、從英文原文認識Leave no traces無痕山林的概念、童軍野外求生原則等,並透過團隊獨走練習去驗證所學,抵達團隊所設定的目標。

執行教師謝孟育則提到,課程每天都會做團隊的反思,引進美國NOLS學校的反饋模式,最後做學生個別輔導的反饋,目的是建立學生的學習自信,讓學生從他人的角度重新認識自己。

課程最重要的目標不在攻頂,而是培養學生更重要的自省與自信,讓學生可以勇敢的面對未來任何挑戰。

