新竹市新科國中師生30人，日前到大霸山區完成「COOL登山四日跨域素養課程」，學生們在海拔3400公尺山區學習如何在野外自理生活的能力，每位學生都要負重近20公斤背包，挑戰長達11公里的山路，成為國中生涯最難忘的經驗。
校長林燕玲表示，配合12年國教課綱的推展，新科的「Going the mountains is going to learning新科COOL課程」，每學年會進行1次，由8年級的同學以班級為單位組隊參加，今年有3個班成團。
在這課程中有別於一般登山課程重視登頂之餘，更重要的是培養學生「Challenge」自主挑戰，對自我和團隊負責的態度。課程重點面向在把學習的教室移到「Outdoor」外，將跨領域的課程結合戶外技術應用，活化書本的知識，讓經驗成為教師，過程中學生必須不斷突破自己，「Outstanding」培養學生的逆境耐挫力。
此外，還要運用LOD（Leader of the day）的制度讓每個學生都要能擔任領導角色，從中學習互助，課程即取4個面向的英文單字字首，結合成「COOL」為課程名稱。
學務主任李怡萱指出，上COOL課程前已在學校進行一連串的跨域素養課程，體育老師訓練學生體能，童軍課指導認識各項登山裝備、開立菜單、打包背包，理化課談氣溫與氣壓的變化連結，以及為什麼會有高山症的原因。
而學生上山後還要做生物蕨類觀察、理化沸點實驗、數學速率與速度的計算做為行程規畫的依據、認識地理學會地圖判圖、從英文原文認識Leave no traces無痕山林的概念、童軍野外求生原則等，並透過團隊獨走練習去驗證所學，抵達團隊所設定的目標。
執行教師謝孟育則提到，課程每天都會做團隊的反思，引進美國NOLS學校的反饋模式，最後做學生個別輔導的反饋，目的是建立學生的學習自信，讓學生從他人的角度重新認識自己。
課程最重要的目標不在攻頂，而是培養學生更重要的自省與自信，讓學生可以勇敢的面對未來任何挑戰。
(中時 )
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