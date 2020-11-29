國立海洋科技博物館海洋劇場大廳展示22款海廢設計燈具。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

台灣海洋文學作家廖鴻基推出《23.97的海洋哲思課》文學作品，傳達永續海洋理念。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館舉辦「Design for SDG14 光寶科技 X 台北科技大學」設計展。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

為倡導永續海洋與環境議題，國立海洋科技博物館舉辦「Design for SDG14 光寶科技 X 台北科技大學」設計展，在海洋劇場大廳展示22款海廢設計燈具，台灣海洋文學作家廖鴻基也推出《23.97的海洋哲思課》文學作品，傳達永續海洋理念。

海科館長陳素芬說，海洋永續與環境教育是全球共同關注與努力的議題，近年來很多企業開始著重海洋資源的保育與利用，海科館這次與學校、作家、基金會等單位合作，讓民眾了解各領域為海洋努力的作為和覺察，無論是個人或是群體力量，盼能提升民眾對環境的重視，共同打造「藍色文明」。

這次展覽作品由光寶文教基金會連結光寶科技與台北科技大學工業設計系一同合作，使用在北海岸淨灘時撿拾的海洋廢棄物，製作成22款燈具，素材包含寶特瓶、樹枝、漁業用繩索等，相當吸睛；文學作家廖鴻基則是創作《23.97的海洋哲思課》，親自前往台灣東西海岸，發現北緯23.97度線，串連了花蓮港紅燈塔與彰化芳苑燈塔，他認為，海岸雖然大不相同，但都需要被重視與保護。

海科館表示，「海洋無可預約，但值得期待」，希望透過結合與整合各領域專業資源，倡導海洋永續、傳達理念，包括海廢議題倡議、海洋生態環境及地方海洋文化特色，作品展期至12月2日止。

(中時 )