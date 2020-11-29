消防隊於29日早上8時順利尋獲3名山友。（南投縣政府消防局提供／黃立杰南投傳真）

又傳山難！11月南投縣仁愛鄉傳出第4起山域事故，29日凌晨南投縣政府消防局救護指揮中心接獲報案，指稱盧姓山友一行3人自28日凌晨自惠蓀林場附近登山口入山，預計攀登有勝山、小出山、守關山、關刀山等，估計28日晚間下山。途中攀登關刀山往小出山方向時3人迷途找不到方向，至29日凌晨3時30分許，由家屬代為報案，請消防局派人前往協助救援；所幸於29日早上8時順利尋獲。

第二大隊立即調度中心碑分隊2名，埔里分隊1名，共計3名警消成立快速搜索小組，整理登山裝備，摸黑連夜上山馳援，終於順利於29日早上8時許，成功尋獲待救的3名男性山友，其中1名40歲，2名25歲。

由於3名山友所在位置可利用LINE通訊文字聯絡，119指揮中心將迷途者盧先生的LINE帳號邀請入搜救群組。此外，3名山友自報案後，均依照指示原地待救，前進指揮所指揮官也持續確認位置給予心理支持，加上3名警消快馬加鞭上山救援，整起案件得以平安落幕。

消防隊呼籲山友目前關刀山0.2公里，往小出山有一小段崩塌地，夜間視線不佳，三叉口附近易造成方向迷失，上山前務必做好功課，熟悉各危險路段、岔路。

消防隊向山友宣導，盡量避免網路揪團爬山，務必選擇專業經過訓練的登山嚮導或登山客團，以免遇到緊急狀況無專業通訊裝備或救護器材緊急處置。

(中時 )