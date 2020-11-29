台中市教育局28日在台中一中舉辦反毒創意飆舞競賽，吸引36所高中愛跳舞的學生參加，現場並設置衛生局、警察局少年警察隊、台灣台中地方檢察署、國軍中部地區人才招募中心等單位的反毒宣導攤位，透過舞蹈比賽鼓勵青年發掘專長、選擇正當休閒娛樂。

教育局表示，自2016年起，市府每年舉辦以反毒為主題的飆舞競賽，提供學生展現自信的舞台，透過熱舞將反毒意念散播出去。反毒創意飆舞競賽吸引台中市36所高中參加，參賽學生說，跳舞的時候，是一種享受，也可以培養自信心，同學們一起努力贏得比賽，也替自己高中社團生涯劃下最美好的句點。

教育局指出，因應「新世代反毒策略行動綱領」強化家庭反毒知能，以及建築校園反毒牆籬，市府每年積極結合社會資源，防護學子遠離毒品危害，從校園出發，建立社會與校園跨域防護網，打造「健康無毒、宜居城市」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )