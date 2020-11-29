眼見雷霆把上季主力陣容徹底出清，只留他一人孤軍奮戰，雷霆後衛亞歷山大只好用這種方式發洩無奈情緒！剛被雷霆交易到太陽的保羅，29日發布一張他在重訓室苦練照片，沒想到亞歷山大竟然回覆，「3天後見！等等，還是算了吧。」

因為要不是保羅突然被雷霆換去太陽，就可以在12月2日NBA新球季各隊開訓後，跟亞歷山大在雷霆季前訓練營相會，很顯然這是亞歷山大在自我嘲弄罷了，卻引發不少球迷爭相按讚，短短10小時內，就有3千多人替他回覆按讚。

也難怪亞歷山大竟然「選擇性失憶」，因為雷霆在今年休兵期間，簡直是搞大出清，除了把保羅送去太陽，也把亞當斯送去鵜鶘、賈林納利送去老鷹、薛洛德送去湖人，甚至用保羅換來的烏布雷，也馬上送去勇士，就想換來一大堆選秀權。

結果造成雷霆上季的主力陣容，如今只剩下亞歷山大一個人，其他球員幾乎都是別隊不想要的二線球員，代表雷霆早已放眼未來，只想利用換來的一大堆未來選秀權進行重建，下個球季勢必全力擺爛，也讓亞歷山大就算當上雷霆一哥也沒用。

(中時 )