新北市樹林區中興街位在樹林火車站附近，近年陸續有藝文店家進駐開店，書暢藝術中心、樹西里、樹林國小等在地團體便合作籌措，在中興街舉行「散步中一條街市集」，集結35個文創攤販和音樂團體擺攤、表演。樹林區長王坤南表示，過去樹林沒有鄰里舉辦過市集活動，樹西里的中興街本就很有藝術氣息，這次活動集結音樂、藝術元素，除了可帶動社區街道藝術，也讓社區更有凝聚力。

中興街今舉行一條街市集，現場有陶瓷、金工坊、花藝製作、織物等手作攤販，華山文創基金會與惜物小攤也在現場舉辦二手義賣，樹林國小古箏團、音樂教室等則在街旁舉行小型音樂表演，活動結合文化、藝術、音樂，吸引許多里民來欣賞。

書暢藝術中心創辦人、華梵大學藝術學院長黃智陽表示，自己長期居住在樹林，看到一些個性小商店、咖啡店陸續在中興街開店，發現中興街有成為藝術街道的潛力，於是與女兒從半年前籌畫這次活動，透過民間募集、向文化部申請補助等方式獲得經費，期間樹西里長朱國豐也幫忙與中興街住戶協調挪出街道空間、尋找在地一些手創攤販，並邀請樹林國小古箏團進行音樂表演，未來希望一條街市集能成為地方特色活動。

樹林國小校長陳玄謀表示，這次活動有許多國小家長來擺攤販賣，也有家長帶小孩來參加，古箏團也很開心能參與在地活動，若未來市集能變成當地特色活動，學校也可以帶著學生來擺攤，凝聚地方認同感，也讓地方多了一分人情味。

(中時 )