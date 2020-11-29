全國執政的縣市長都將近兩年，面對執政期中考；國民黨執政的14個縣市在萊豬進口重挫綠營下，國民黨的氣勢日趨回溫。黨主席江啟臣29日指出，政黨政治隨時必須接受人民的檢驗，國民黨對14個執政縣市做民調，結果相對穩定滿意度都非常的高，希望都繼續保持。

江啟臣指出，執政是跟自己比，所以如何比現階段更好，這是縣市長給自己最大的壓力與期待！選民的檢驗是不會停，只要當上、選上民眾就會不斷的檢視，從政黨員每天抱著這樣心情來做好施政，將鄉親託付的工作做好。

江啟臣說，國民黨回溫的主因為何？施政、執政、監督、從政都一樣就是不斷努力，或許會遇到困難挫折、挑戰，但不能因此就放棄，繼續往人民期待的方向去做，不管執政或在野都一樣，代表我們走在民眾所期待的方向；我們是在野黨就是把在野的角色扮演好，希望黨團立法委員真實反映民眾的聲音，希望執政黨不要把在野黨當成塑膠，我們知道民意在那裡？

江啟臣表示，執政黨立委要知道民意，到菜市場走一下就知道民意在那裡？國民黨地方執政縣市長也一樣，他們非常努力、認真，與民調反映出來是一致的；我常跟縣市長私下連絡溝通，甚至執政縣市需要黨中央協助都會全力幫忙！了解地方的狀況，這幾個縣市長表現都非常好、非常穩定！在對的方向繼續努力，

媒體問外傳2022最不受歡迎的縣市長是陳其邁，國民黨是否要再下一城將高雄拿回來？江啟臣說，2022年縣市長選戰，對政黨來講每次選戰都是一個檢驗、都是一個考試，考試期待成績比現在更好；但不會設定上限，只是往一個更好的方向來前進。

(中時 )