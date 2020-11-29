疑不滿店家態度差 外送員動手「餐點怒砸」女店員

桃園地區一名外送員到炸雞店排隊區等候取餐，與女店員發生口角，最後外送員氣不過對方酸言酸語，不但將手中的食物砸向她，還回頭呼她一巴掌。影像曝光，網友意見兩極，不過就目前狀況看來，外送員絕對是較慘的一方，除了女店員已經驗傷提告，熊貓外送平臺認為動手就是不對，除給予譴責，也與該名外送員解除合作關係。

有網友在臉書社團「臺南爆料公社-臺南最大社團」PO出店家監視器畫面，畫面中，一名外送店員正坐在等餐的座椅上，女店員見狀提醒他，要取餐要說，外送員則回她：「妳就喊一聲取餐我就會過來了」，女店員不悅地說：「你要跟我講你幾號啊！」雙方你來我往唇槍舌戰。

女店員隨後氣得說：「要是今天有18個在排隊，我怎麼知道你是誰？」外送員也生氣地表示，自己坐在椅子上就是要等餐，只要店員說一聲「取餐」，他就會到櫃臺報單號，他甚至說：「上次也是妳，態度這麼差！就你這家態度最差。」

女店員不甘示弱，猛酸外送員：「謝謝你喔！我們家最差，那你轉單吧」，外送員氣得說：「這種口氣？我是欠妳幾百萬是不是？」女店員回應：「那你可以轉單，下次不要接我們家」，最後只見外送員氣到將手中餐點砸向店員，隨後女店員拿起手機貌似要報警，外送員還轉過身呼她一巴掌。

影片曝光後，網友意見兩極，有人認為外送員不應該動手，也有人認為店員講話真的有夠酸。

不過目前看來，動手的外送員絕對比較慘，店家表示，女員工的態度需要檢討，不過她已經檢附驗傷單向警所報案，後續待司法調查。

而據《東森新聞》報導，Foodpanda熊貓外送平臺表示，不論前面狀況如何，外送夥伴的行為都不恰當，應該譴責。由於該名外送員毀損餐點、襲擊店員，將和該名男外送員解除合作關係。

(中時新聞網)