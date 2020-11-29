行政院長蘇貞昌27日赴立法院進行施政報告並接受質詢，蘇揆在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，國民黨團因不滿綠營護航，竟拿豬內臟往台上丟，引發輿論譁然。對此，兩岸政策協會研究員張宇韶直言，國民黨主席江啟臣的連任之路穩了！

張宇韶在政論節目《台灣最前線》上表示，全世界的在野黨基本上都有杯葛手段，因為在野黨的存在目標就是要成為執政黨。因此國民黨丟豬內臟也是一種反制執政黨的方式，只是問題在於能否得到正面民意的反饋。

張宇韶進行田野調查，流覽深藍和韓粉的網路社群軟體，發現他們對於江啟臣的舉動多是持肯定和認同的態度，所以在這場丟豬內臟風波後，江啟臣的主席之位穩了。

另一位資深媒體人黃創夏也在政論節目《鄭知道了》上指出，國民黨也知道丟豬內臟無法得到全面的支持，但不得不為之，否則士氣將被嚴重擊落。黃創夏感嘆，這個事件沒人是贏家，人民會看到原來台灣的民主政治竟是這個樣子。

(中時新聞網)