林佳龍在後龍站一月台牽車至候車處。（台鐵局提供）

在後龍站第一月台上團體合照。（台鐵局提供）

2021年為自行車旅遊年，自11月28日至12月4日交通部所屬各機關首長要接力環島一圈，宣示迎接明年自行車旅遊年。台鐵局表示，將增加自行車人車同行班次，區間車兩鐵班次明年1月將從今年的284個班次突破到300個以上的班次，新引進的EMU900型電聯車自行車固定設備也較EMU800型增加50％，為12個。

台鐵是國內唯一具有環島路線的軌道運輸，因應近年環保意識抬頭、自行車休閒活動盛行，台鐵局配合「節能減碳零污染」政策，於2009年起提供民眾攜帶自行車搭鐵路的服務。

台鐵局提供「使用攜車袋」、「人車同行」、「自行車託運」三種自行車乘車服務，只要將自行車折疊或拆卸放入攜車袋符合本局隨身行李規定者，可免費攜帶搭乘列車且不限上、下車車站；不拆卸自行車直接上火車者，需加購兩鐵自行車車票（半價），目前共計有7個自強號班次（每班次10台額度）、9個莒光號班次（每班次15台額度，72、73次45台額度)）及284個區間車班次（依不同班次有8、15、30台額度）可選擇；如不願隨身攜帶自行車者，也可將自行車以行李託運方式辦理。

台鐵局表示，將持續車站各項站場設施更新及車站改建工程，增加自行車人車同行班次，讓兩鐵旅遊更便利、更多選擇。

(中時 )