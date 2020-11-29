12月1日秋冬防疫專案啟動，8大類場域必須佩戴口罩，宜蘭縣政府除了規定戴口罩外，維持進入辦公處所洽公時，須實名制登記，府內也會加強巡邏，如有民眾拿下口罩，將勸導民眾戴上，如屢勸不聽且未離開縣府，將開罰3000元到1.5萬元罰鍰。

縣府衛生局長徐迺維表示，現在境外移入愈來愈多，中央注意到秋冬季濕冷、病毒生長快，而從過去的防疫經驗，戴口罩、勤洗手，已是全世界證明的最好防疫作法。

他表示，如果民眾進入規定佩戴口罩的場域，進入後又拿下口罩，業者須派員勸導，或請民眾離開，如屢勸不聽業者可紀錄違規民眾的資料傳給衛生局，衛生局經查證後會開罰，過程中倘若民眾有違反公共秩序、社會安寧等，可報警處理。

徐迺維指出，民眾進入縣政府時，會有人員提醒民眾戴口罩，並且派員巡視，進入縣府後前往各辦公處所洽公，則必須實名制登記。文化局圖書館、中興文創園區等地已實施實名制部分，徐迺維強調，會支持進入圖書館等空間拉高防疫層級。

他表示，戴口罩、勤洗手是最重要的防疫措施，不只是防新冠肺炎，也可遏止流行性感冒與其他上呼吸道感染，籲請民眾多加配合。

(中時 )