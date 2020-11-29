美國輝瑞研發COVID-19疫苗預防效果達95％、中東地緣政治情勢再度緊繃，國際油價明顯攀揚，惟受亞鄰最低價限制，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格調漲0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.1元、95無鉛汽油每公升23.6元、98無鉛汽油每公升25.6元、超級柴油每公升19.4元。

此外，台塑化30日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.1元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.6元、超級柴油每公升19.2元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶43.63美元上漲至46.66美元，臺幣兌美元匯率貶值0.01元，國內油價依公式計算漲幅為5.59％；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.7元。

惟經考量亞鄰最低價原則限制，本週汽、柴油價格各調漲0.2元，汽、柴油應調未調之1.3元及1.5元皆由中油吸收。

擔憂全球疫情嚴重，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油期貨11月26日收盤下跌1.7％，成為每桶47.8美元；紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨電子盤最新報價下跌1.6％，成為每桶44.99美元。

美國能源部數據顯示，截至11月20日，美國商業原油庫存週減80萬桶至4.887億桶；汽油庫存增加220萬桶至2.301億桶。原油期貨交割地點、美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存減少172萬桶至5,989萬桶，創5個月來最大減量。

(工商 )