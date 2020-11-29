天團五月天人氣驚人！五月天即將舉辦「好好好想見到你」Mayday fly to 2021北中南巡迴演唱會，桃園場與台中場次門票今天開賣，共10場、23萬張門票5分鐘即售罄，展現超夯人氣與買氣。雖然門票已經秒殺，售票系統將立刻進行對帳整理，預計14:30重新釋票，尚未買到的歌迷仍可再上拓元售票系統查詢。

五月天巡迴演唱會將於12月26日在桃園國際棒球場起跑，加上12月27、31日和明年1月1、2日共5場；明年2月17、18、20、21、22日則移師台中洲際棒球場。

而明年3月20、21、27、28、29日在台南市立體育場的演唱會，門票預計明年1月10日上午10點開賣限量限區的玉山卡友專區，同日11點全面啟售，購票均請上拓元售票。更多五月天「好好好想見到你」Mayday fly to 2021 演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

五月天即將舉辦巡迴演唱會。（取材自相信音樂官網）

(中時 )