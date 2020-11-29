一名女子近日將買回家的木瓜切開後發現，中間竟布滿如棉花糖般的白色細絲，於是上網詢問「這個能吃嗎？」不料立刻有熱心網友急勸千萬別吃！

網友PO出切半的木瓜，發文詢問「這個能吃嗎？」（圖／截自臉書爆系知識家）

這名女子在臉書社團《爆系知識家》PO照發文寫道「第一次木瓜切開來有白絲，請問各位這個能吃嗎？」照片中被切成兩半的木瓜，中間黑色的籽被一團狀似棉花糖的細絲包圍，但果肉部分看起來並沒有異狀，沒想到她才PO文沒多久，就獲得廣大網友回覆。

有內行網友回應「菌絲已經深入到裡面了，吃了會拉肚子」，網友分析，黴菌的菌絲都是從裡面長出來的，但其實黴菌的孢子早在食物裡面了，因此就算果肉看起來沒有異樣，但還是建議別吃。

原PO後來也表示「不會拿自己的健康開玩笑」，已經把木瓜丟了，回收當堆肥，不過她也說吃木瓜那麼多年，第一次見到白絲，覺得太神奇了。

有「萬壽果」之稱的木瓜富含維生素C和酵素，不但能抗氧化，還可幫助消化，被視為營養價值極高的水果，不過若是發霉，不要覺得挖掉就沒事，其實只是肉眼看不到黴菌而已，黴菌可能早已散佈整顆水果。

也有網友奉勸，最好別買外面削好的盒裝水果或現打果汁，因為無法辨識水果是否新鮮，不肖商人有可能將發霉的部分挖掉照賣。

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(中時新聞網)