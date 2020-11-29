擔任公益大使的著名樂團「茄子蛋」獻唱多首歌曲，期盼各界給予成長顛簸的身心障礙朋友更多關注。（李柏澔攝）

身心障礙者需要被看見！唐氏症基金會今(29)日選在12月3日「國際身心障礙者日」前夕於台北市信義香堤廣場舉行「大手拉小手，唐寶寶向前走」嘉年華，唐寶寶、心智障礙者在公益夥伴、企業團體與自發性群眾陪伴下，於踩街時透過趣味扮裝大秀創意，公益大使「茄子蛋」也來到現場以歌喉力挺。

長久以來，身心障礙者被視為缺乏能力的人，被視為社會的負擔，唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會成立22年，努力結合資源提供最好的全生涯的照顧，希望能讓每一位唐寶寶及心智障礙者未來能獨立生活，所有身心障礙者的權利都能受到尊重、得到保障。

另一方面，今年受到疫情衝擊，基金會上半年募款短少2到3成，期盼大眾除了持續關注身心障礙者權益外，也繼續支持社福團體有足夠的經費延續服務。

行政院政務委員、身心障礙者權益推動小組召集人、我國身心障礙者權利公約(CRPD)第二次國家報告發布人林萬億表示，過去4年多來各身心障礙團體，與政府一起努力推動CRPD的落實，讓我國的身心障礙者權益保障有顯著的進步。

林萬億說，後天要發布聯合國身心障礙者權利公約第二次國家報告，強調台灣要跟先進國家接軌，「身心障礙者在台灣也能想做什麼都有機會，想表現也有舞台。」

「3、2、1唐寶寶向前走」由唐氏症基金會提供服務的43個據點，不同的服務據點各有特色展現多元學習的成果，沿途經過松高、松仁、松壽路熱鬧踩街，展現出自己最有自信的一面；現場也將他們成長的歷程，包括早期療育、公共托育、小型作業所、庇護工場、與日間照顧化做數個攤位，唐寶寶則變成小店員，藉由互動讓各界理解，他們需要的是社會的支持和協助，不是同情和憐憫。

活動中，公益大使茄子蛋也以從獨立樂團到拿下金曲獎的歷程，鼓勵他們「堅持一定會開花結果」，期盼各界給予成長顛簸的他們更多關注。

(中時 )