南韓第五屆「2020 Asia Artist Awards」（AAA亞洲明星盛典）頒獎典禮原訂25日直播播出，受新冠肺炎影響，改用預錄方式於28日晚間透過網路平台收費直播的方式舉行。這次紅毯最火辣的是以《夫婦的世界》爆紅的「最美小三」韓素希，微露酥胸輾壓《雖然是精神病但沒關係》徐睿知。

韓素希剪了一頭俐落短髮，襯托姣好的面容，身穿米色露肩紗質禮服亮眼現身，平口低胸設計小露半球與事業線，性感中又不失可愛，成為紅毯中的焦點之一，而她與李宰旭榮獲新人獎，是以《夫婦的世界》成名後的首座獎盃，未來星途備受看好。

不久前在釜日電影節以爆乳低胸禮服出席的徐睿知，這回參加AAA盛典顯得保守許多，她將黑髮盤起，身穿微透膚感的純白長禮服，細緻的珍珠項鍊與方型領口，襯托優雅的肩頸線條，完美呈現氣質女神的氣場，果真抱走兩項大獎。

不過，本次頒獎典禮線上轉播問題多，原訂晚間7點開始，卻因直播網站湧入大量人潮癱瘓，導致轉播方日本比主辦南韓還早看到頒獎典禮，惹怒眾多韓網友，對此《AAA》官方在網路致歉，「非常感謝大家等待《AAA》，很抱歉因為在LiveX的觀眾突然暴升，導致網站不穩定，為你們帶來了不便。觀眾可在MY MUSIC TASTE購買後觀看，在LiveX購買則可以全額退款。」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)