〈女兒，我會更愛妳不像我們的部分〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】我知道。我真的知道。當妳聽到有人說，「妳長得跟妳爸好像哦！」時，表情是很彆扭的。

妳不想，對吧！妳不想像爸爸。但，我並非不帥的爸爸啊～妳媽咪也是看上我帥，才願意跟我約會，跟我戀愛，然後，跟我結婚，才生下妳的啊～

妳像我，沒什麼不好啊～

何況，妳像我，這個事實，自妳降臨地球時，從一張皺褶滿佈的小老頭似的臉龐，幾天後，變成一張皮膚圓潤，五官綻放的女娃兒面容後，妳外婆，便一直對我說，你女兒很像你，像極了，簡直一個模子刻出來的！

一個模子「刻」出來的，妳懂嗎？

女兒，有一天，妳若在校園裡，看到某張「似乎熟悉」的家長的臉，問妳某某某在哪時？妳應該很快就猜測，她是誰的媽媽，他又是誰的爸爸！

沒辦法，因為，他們的臉龐，就像「一個模子」「刻」出來的。

或者，套句現在流行的用語，妳的同學，根本就是她爸爸的「女版」，或他母親的「男版」！至於，兒子像父親，女兒像母親的，更多像復刻版了。

女兒啊，孩子們像爸媽，這正是做爸媽的，這一生，最大的喜悅啊～他們抱著「像自己」的娃兒，或「像自己深愛的另一半」的娃兒，那是人生，是愛情裡，多麼甜美的一件事啊～

我甚至，相信那是我們選擇愛一個人，走入婚姻，決定當爸媽後，最甜美的回報。不管妳，是像我，還是像妳媽咪，於我，都是最甜美的回報。

雖然，我偶爾喜歡講冷笑話：後半輩子都要看妳媽咪「臉色」了，結果竟然還來了一張復刻她臉的女兒！但，這純粹冷笑話。妳即使像媽咪，我也是愛得要死啊～何況，妳真的蠻像我的。

妳若晚上敷臉時，肯仔細看一看鏡子裡，燈光下，折射出來的，妳細細的眉，大大的眼，挺直的鼻樑，深刻的人中，整張臉透顯出的桀驁不馴的神色，無一不像妳的老爸我啊～

但，妳畢竟是「我們的」女兒啊。說妳像我，雖是事實，不過，妳在舉手投足之間，我每每也會注意到妳跟妳媽咪的神似。

當我說「神似」時，那是指，妳的眉宇，妳的五官，妳的某種流露出的神采，有時完全是妳媽咪年輕時的模樣，有些，更可以從她年少時的照片裡捕捉得到。

這不就是母女嗎？！這當然是母女的，無論外在，內在，最神秘也最親密的連結。妳們一輩子，都會這樣母女連心的。

時光，像雕刻家，在年歲的光流中，在不同階段的光影中，為我們的女兒妳，塑型出像爸爸，像媽媽，像綜合體，但，也更像妳自己的，具體的一個女孩的形象了。

每個爸媽，都曾在孩子熟睡後，靜靜坐在一旁，趁著為他蓋上被子，為她整理扔在床腳的衣褲，邊微笑，邊回味孩子們的過往淘氣，然後，莫名的不捨起明天之後，他們越來越昂揚的風帆，將會迎風搖曳。我們，只能望著背影。

於是，此刻，永遠是「此刻」，當你靜靜望著孩子熟睡的臉，一張從童稚，漸趨成熟的一張熟睡的臉，是你最想擁抱的停格。

但，我不能，我就算再衝動，我也必須按奈住做爸媽瞬間的衝動，否則，妳一旦從夢中驚醒，肯定會驚叫：爸你幹嘛，你變態哦～

我只能悄悄站在一旁，收拾好桌上吃剩的零嘴，把被子輕輕拉到妳的下頷，偶爾，偷偷撩一下妳覆著眼稍的頭髮，望著那張像我，像妳媽咪，像妳自己的臉龐，輕輕說聲：晚安，爸爸愛妳哦，然後，退出房間，退出妳深深入眠的屬於青春期的夢幻裡。

可是，我親愛的女兒，做爸媽的我們，難道只會滿足於，「妳像我們」這樣的隱喻嗎？像爸媽，除了長得像，還應該包括其它什麼嗎？

爸爸的書櫃裡，有幾本書，佛洛伊德的著作，以及根據他的書而延伸的。以後，妳唸了大學，或許，會有機會讀到他。

他有好一些理論，聽起來聳動，卻很有意思。「弒父情結」、「戀母情結」、「弒母情結」等等。他深信，在人的意識底層，總潛伏著一股想反抗自己父親、母親的壓力。

這些理論，如果倒過來思考，何嘗不就是做爸媽的，太過期望孩子，像自己，要超越自己時，反倒迫使孩子往叛逆的方向遠行呢！

我還沒當父親前，看到一些朋友，在眾人面前，與自己的青春期孩子互動時，會暗中發笑：因為，太像我當年與妳爺爺的互動了。

就是那種，不得不站在一起，承認我們是父子，但又偏偏不願意裝熟，於是臉上要笑不笑的，完全是勉強應付的無奈。

朋友看出我在偷笑，多半會說沒辦法啊～要帶他出來他就說不了。肯這樣已經很不錯了。以後你當爸爸就知道啦。我應該知道的。我自己當年青春期，叛逆程度不會輸給妳，真的，我親愛的女兒。

妳是我女兒，又如此的像我。我難道能期望我運氣好，能豁免於妳的青春期意識嗎？有妳當女兒，我就已經很開心了。附帶條件的叛逆，附隨而來的青春期，這不都是當一個爸爸，應該概括承受的一切嗎？

我怎麼會抱怨呢？

以後，妳在自己的未來之路上，會慢慢發掘出，自己有不少像我，像妳媽咪的地方。這沒辦法。誰叫，妳是我們的女兒啊～不是嗎？這是生命最奧妙之處。

一個家族，也許便靠著這條神秘的，傳承之線，綿延出，很長的一條臍帶。從過往，綿延到未來。而我，妳爸爸，不過是這條綿延之線上，與妳連結的一個點而已。妳與媽咪也是。

這個點跟點的連結，無非是愛。也絕對是愛。我們多愛妳像我們的部分。那讓我們感覺自身存在的意義。但我們也會更愛妳不像我們的部分，更愛妳像妳自己的部分。因為，那才是妳，是我們的女兒，身為她自己個體的價值。

不論妳未來是怎樣的人。不論妳成就或不成就怎樣的人生，妳都是我們的女兒。妳生而為自己，生而為一個女人，妳生而為我最愛的女兒。

即使，望著妳的背影，我的愛，依舊是送妳揚帆的風！依依不捨。久久不去。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)