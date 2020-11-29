【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】假消息大量且快速散佈在網絡上，為了解大學生對於網絡識讀能力的程度，因此中國文化大學廣告學系第32屆畢業展「辨風向」（WINiD）的學生們組了一個小團隊「風向調查局」，以一張拍攝於2011年的武嶺自行車大賽的照片，卻在今年中秋連假被網友在社群網站上傳成合歡山大塞車事件的新聞，在校園內測試大學生對於分辨及查證訊息真假的能力。

街訪調查結果顯示，有60%的大學生認為這一則新聞是真實事件；而有40%的大學生覺得這則新聞是假新聞，可見大學生對訊息辨識的能還有努力的空間。對此，文化廣告系的同學也發想了「停、看、想」三字訣，教大家簡易的分辨訊息的真偽。

「風向調查局」主持人王紫羚同學表示，現今大學生對於跟自己無關的事情，都會漠不關心，就算事情十分重大也覺得「不關我的事」，所以不去在意是訊息的非真偽，採訪過程中有許多學生說：「如果這件事對自己有影響，才會去研究真偽」，但打擊流言最好的方法就是每個人都明察秋毫，阻斷流言被轉發到更遠的地方。

活動發想人鄭合妘指出，利用這一套三字口訣：「停、看、想」，來識別訊息的真偽，分別為：停「停下來，對資訊內容做質疑」、看「看人事時地物就可以盤出大架構」、想「想一下為什麼你要分享」，以上步驟雖然簡單但卻能最有效的幫助大眾識別訊息。

主持人譚澔澤也指出街訪時的情況，發現受訪人有些同學只會看圖片及標題，就立馬下定論，這則訊息就是真的；有些同學會發現圖片裡的蛛絲馬跡，是跟標題不符合的，認定這是假訊息。在現代網絡媒體發達的情勢下，各種訊息快速流動，人們應必須停下來好好思考訊息的真實性，不要直接相信圖片及標題，提升自我的媒體識讀能力。

文化大學廣告學系主任鈕則勳教授指出，根據2020台灣用戶數位年度報告顯示，台灣人每天花三分之一的時間在網路上，網路訊息不停的在各個網路平台上面流傳，但多數網友卻無法清楚判別資訊的真偽，會去深究消息來源是否屬實的網友更少，所以如何分辨及查證相關的資訊，就成為非常重要的當務之急。廣告系的同學們願意將這個重要的現象給點出來，而且提出了判別資訊的技巧，確實可以提高網友的數位識讀能力。

此次街訪由中國文化大學廣告系第32屆畢業展「辨風向」（ WINiD）的學生們策劃，藉由明年三月底畢業展的主題「辨風向」，來調查現代大學生對於網絡上流傳出的新聞及訊息的來源是真是假的辨讀程度，依據街訪影片調查顯示，發現現代大學生在判讀訊息的時候，可以再更加謹慎。

(中時新聞網)