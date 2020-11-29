百億名媛馮詠儀替奶茶妹慶生，章子怡也入鏡。(圖／翻攝自IG)

「奶茶妹妹」章澤天近日曬出27歲生日照，仙氣依舊的美貌，讓她再次受到關注，而香港百億名媛馮詠儀更是在IG替她慶生，國際影后章子怡也驚喜出鏡，讓網友驚嘆她的朋友圈強大。

馮詠儀在社群曬出照片，替奶茶妹慶生，照片中章子怡也驚喜出鏡，不過因為壽星是奶茶妹，所以馮詠儀和章子怡自動讓出C位，穿著無袖深V洋裝的奶茶妹，狀態看上去非常好，完全輾壓全場，連國際影后章子怡也被比下去。

其實，奶茶妹閃嫁大20歲的京東集團CEO劉強東後，不僅身價暴漲，更成為大陸500富人榜最年輕女富豪，未料，劉強東前年遭控涉嫌性侵，兩人多次爆出婚姻危機，好在最後低調熬過輿論，近日她曬出27歲生日照，美貌依舊驚豔眾人。

而網友更驚嘆她的朋友圈強大，不僅有家族資產超過百億的利豐集團千金馮詠儀替她慶生，連國際影后章子怡也和她有好交情，讓大家都羨慕才27歲的她，已擁有比別人更多的東西了。

(中時新聞網)