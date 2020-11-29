台中市東海國際同濟會常年捐助偏鄉國小及弱勢族群，發揮人饑已饑、人溺己溺的同濟精神，今年因緣際會接觸伯拉罕原鄉共生機構，聯合台中市玉玄濟助會捐贈弱勢重症照顧補助、弱勢長輩公益晚餐、醫護用品及100弱勢戶物資等，金額近50萬元，造福偏鄉。
前台中市副市長林依瑩移居達觀部落，成立「伯拉罕原鄉共生機構」，培育原鄉在地長照工作者，並整合醫療、復健、居服，讓偏鄉當地重症長輩可以得到妥善的照顧。
東海國際同濟會訪視得知「伯拉罕原鄉共生機構」缺乏長照資源及營運經費，於是聯合玉玄濟助會發起捐助，中C區包括台中市忠貞、金龍、聖羅蘭、東南、福星、北屯、同一鑫、四海、三商、福安、中晟國、善德、弘洋、四海女國際同濟會等14個分會共襄盛舉。
除捐助伯拉罕長照基地的弱勢重症照顧補助、弱勢長輩公益晚餐、照服員相關配備、筆電、四門冰箱及等醫護用品等。東海會提供博屋瑪營養午餐及英語教師課程補助。玉玄濟助會則捐助達觀、雙崎、烏石坑、谷關、新社等社區100個家庭冬令救濟物品。
另東海會前會長施清煬、書立得文化事業股份有限公司捐贈圖書給博屋瑪、象鼻、士林、平等、梅園等五所小學。東海之友謝先生捐贈20萬給伯拉罕長照基地。
(中時 )
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