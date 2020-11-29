星巴克表示，活動期間完成特色門市愛分享數位活動，即可領取專屬飲料優惠，包含全品項飲料買一送一。(翻攝自 星巴克官網)

星巴克12月份的買一送一活動出爐！星巴克表示，即日起至12月25日推出數位活動，將近一個月的時間，每天都可以玩遊戲抽飲料優惠，最大獎就是全品項飲料買一送一。

星巴克表示，即日起至12月25日，只要上網完成特色門市愛分享數位活動，即可領取專屬飲料優惠，像是全品項買一送一、義式咖啡買一送一等，每個帳號每天可抽獎一次，並於獲券3天內兌換，每天兌換到晚上8點結束，最後兌換日為12月27日。

星巴克提醒，每次交易一個帳號最多可兌換2張優惠券，但不能合併使用。本活動不適用於外送外賣及預訂服務、車道服務，以及機場管制區內門市、台積電系列門市、花蓮和平、洄瀾及宜蘭頭城門市。

此外，星巴克也推出「耶誕購物派對 SHOPPING PARTY」，12月4日至18日可享全品項85折優惠，像是馬克杯、隨行杯、糕點，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值，活動當天單筆折扣後消費滿1000元，可獲得星環狀吸管一個。

(中時新聞網)