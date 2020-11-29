北市府29日在台北圓山花博流行館舉辦「北市社會住宅青年創新回饋計畫聯合交流會」，台北市長柯文哲也親自到場表示，北市和中央都在蓋社會住宅，如果兩邊租金沒講好，會出問題。柯話鋒一轉指出，「北市蓋社會住宅是有戰略的，低樓層要放哪些公共設施都是有討論的，而中央沒有會有脫節。」

柯文哲說，社會住宅要實踐居住正義，政府沒有錢讓每個人買的起房，至少要租的起，如要打房價台北比較不適合，因為台北市房屋自有率是85％，房價掉了不太對，主要是抑制房價讓國民所得追上去。

柯文哲還說，台北房價在整個東亞地區還不是最高，香港房價要20年不吃不喝才能買得起，而社會住宅的部分，南韓、日本都已超過5％，台北市目前僅1％，還有很多努力空間。

柯文哲指出，比較正確的作法是北市一年3千戶社會住宅在開工，朝5％的目標邁進；柯表示，不過蓋社會住宅有個問題，北市府和中央都在蓋，如兩邊租金沒談好，會出問題。

柯文哲話鋒一轉指出，「社會住宅是融入社區，低樓層要放哪些東西，北市府是有討論，跟中央有脫節，社會住宅需要政策，不是喊口號，不是蓋火柴式的蓋蓋蓋。」

此外，社會住宅有4大目標，居住正義、城市美學、智慧建築和社會模式，柯說，台北市社會住宅未來達到2萬戶，也要思考如何管理，像是鄰里數位基礎建設，同樣道理，2萬戶社會住宅也建構數位化。

柯文哲指出，「坦白講我現在還不知道怎麼做，買服務是北市很重要的戰略」，柯說，台北市要達到所有學校有冷氣，為了改善北市學校電力系統就花了12億，不是水龍頭往牆壁一插就有水。

柯文哲表示，「這個時代人家不關心你做什麼，只關心你表演什麼，青創計畫要建構，如果可以把2萬戶建立起來，推廣到其他社區，怎麼做要很有想像。」

(中時 )