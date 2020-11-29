上茄苳中排一改善工程29日舉行完工謝土儀式。（劉秀芬攝）

黃偉哲出席上茄苳中排一改善工程完工謝土儀式。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市後壁區「上茄苳中排一」原為農田排水匯流明溝，附近農民往來要繞到省道，不僅不便還增加交通危險性，市府向農委會爭取500萬元經費整治，29日上午隆重舉行地下溝渠改建暨道路完工謝土典禮，市長黃偉哲特地出席與鄉親一同慶賀道路竣工，並祝福各界往來都能通行安全。

後壁區「上茄苳中排一」，是地方農田排水匯流的明溝，因興建年代久遠，常有溝壁崩塌及淤積等問題，在經過地方及黄偉哲市長與監察委員葉宜津於立法委員任內的努力下，成功向農委會爭取500萬元經費，今年2月6日動工，歷經4個月多的施作，於6月29日完工，並於今日舉行謝土典禮。

黃偉哲市長表示，非常感謝監察委員葉宜津於擔任立委期間積極爭取經費，並感謝議會各位議員大力支持通過墊付款，以及農田水利署同意提供土地，進而讓上茄苳中排一整治改善工程順利完工，促使民眾的交通更為便利，也提供良好的排水效能，造福在地鄉親。

「上茄苳中排一」經工程改建為地下溝渠後，除了有效增加排水效益，更因地面開放通行而增加地方交通的便利性，改建工程之初，黄偉哲亦指示工務局架設路燈，以確實保障用路人交通安全。

今日「上茄苳中排一」完工謝土典禮，包括監察委員葉宜津、農田水利署嘉南管理處副處長蕭福清、後壁區長翁振祥、千安宮主委黃崑茂及市議員李宗翰、劉米山、沈家鳳、蔡育輝與在地里長、鄉親等各界貴賓皆到場共襄盛舉。

(中時 )