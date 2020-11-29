他建議，11月底前推薦27級以上，果肉保有飽滿的水分，口感細緻柔嫩，但12月開始，27級以上的柑橘水份少，較不建議選購。（張毓翎攝）

嘉義縣梅山鄉出產柑橘，規模位居縣內之冠，梅山鄉公所祕書田清標小時候家裡種植柑橘，對其美味瞭若指掌。他表示，柑橘產季從10月至12月冬至，不同季節適合吃的品項也不同，柑橘依周徑大小分為21至30級；11月底前推薦27級以上，果肉保有飽滿的水分，口感細緻柔嫩，但12月開始，27級以上的柑橘水份少，較不建議選購。

田清標指出，11月底前民眾想挑選好吃的柑橘，要記得蒂頭愈大愈好吃，只要27級以上柑橘，CP值都非常高，不太會酸；而由於27級以上柑橘通常是長在太陽最容易曬到的位置，故12月後再採摘，柑橘水份會被樹吸回去，那時27級以上的柑橘剝開後，會發現一部分的果肉呈白色又乾扁，即無法吃到柔嫩多汁的口感。

田清標進一步說，11月結束後、12月開始，27級以上柑橘幾乎已採光，若還有沒採的部分，其水份少，不建議選購；而25級以下柑橘，因長在下層、太陽不易曬的位置，水份也難被樹吸回去，果農通常選在產季末期採收，以此類推，過年後則應選23級以下。

梅山鄉公所日前首次舉辦千人柑橘評鑑大賽，邀請上百位民眾當品評委員。鄉公所農業課長林國棟表示，今年柑橘品質穩定，民眾到梅山遊玩時，想買當地出產的柑橘，可到台3線沿途的合作社購買；若是想買到這次評鑑大賽優勝組的柑橘，可打電話跟公所洽詢。

(中時 )