環保署與屏東縣政府合作推動「興化廍排水水質淨化場新建工程」(甘棠水質淨化場)，於今(29)日舉辦完工啟用典禮，該淨水廠是目前屏東最大的水質淨化場，每天可處理1萬公噸廢(污)水，環保署表示，期在政府與民間共同努力下，提供民眾更多優質水環境。

環保署表示，東港溪為屏東縣主要河川之一，屏東縣政府逐一針對主要污染支流排水進行水質改善，支流之一的興化廍排水受上游民生污水及畜牧廢水影響，流經甘棠村莊內導致居民長期受水質不佳及臭味影響，不僅影響生活品質與生態環境，污水進一步匯入東港溪主流後更是影響下游港西抽水站水體水質情形及其可利用性。

環保署指出，為改善生活品質與生態環境，環保署與屏東縣政府共同合作推動興化廍排水水質淨化場新建工程，總經費1億3450萬元，環保署補助1億2105萬元，每天可處理1萬公噸廢(污)水，是目前屏東最大的水質淨化場，處理流程包含污水截流、前處理單元、接觸曝氣淨化單元、地面景觀與解說教育設施，可改善興化？排水約70％污染量，該水淨場即將於今年12月後正式投入水質淨化行列。

環保署說，甘棠水質淨化場融合周遭自然生態意象打造景觀休憩區，處理後之放流水亦可提供場區內外澆灌花木、道路清洗等水資源多元化用途。

(中時 )