網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）不幸於27日辭世，享年46歲，他生前除了擁Zappos創辦人頭銜之外，此生最大軼聞事蹟就要屬擁8億美元身價（約新台幣228億元），每月卻只花不到1,000美元（約新台幣2.8萬元）住拖車。此外，他一生未婚、無子女，每天和寵物羊駝與狗為伴。

總部位在美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的網路鞋商Zappos，台裔創辦人謝家華不幸於27日身亡，外媒指出，謝家華本月在康乃狄克州拜訪親友時，在住家的火災中身受重傷，他上周五在家人陪伴下與世長辭。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，本月18日凌晨3時30分，康乃狄克州新倫敦（New London）的一處民宅警報響起，消防隊員接獲有人受困的火災通知後趕赴現場救援，謝家華被救出時已經陷入昏迷，救難隊員在現場為他實施心肺復甦術（CPR），並且將他送醫，後續又用直升機讓他轉院至另一間醫療中心。

綜合《每日郵報》、娛樂與藝文消息網站「MEAWW」報導，謝家華於1973年出生於伊利諾州，父母都是來自台灣的移民，他後續就讀哈佛大學，於1999年加入當時還稱為ShoeSite.com的Zappos。在謝家華領軍下，Zappos從一個剛起步的網路草創公司，轉型成為一個價值10億美元的事業。謝家華於2009年以12億美元價格將Zappos賣給亞馬遜，他後續仍持續擔任Zappos執行長，直到今年稍早退休。

謝家華擁有約8億美元身家，不過他此生最大的軼聞事蹟是住在一個拖車裡，每個月房租僅950美元（約新台幣2.7萬元）。報導說，即便身為CEO，謝家華不像其他CEO那樣喜歡住在豪宅裡、擁豪華房車、搭乘私人噴射機，反而他的家是位在拉斯維加斯市中心的一個240平方英尺（約22平方公尺）的拖車裡。

謝家華曾在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，他一生中曾住過10個地方，但這個拖車及拖車所在的拖車公園是他至今最愛的住所，「我喜歡這裡的夜晚，有營火，有這些燈，有時候還有音樂人演奏音樂，人們聚在一起、做飯，我真的很喜歡它的不可預測性及隨機性。」

報導指出，謝家華在2014年買下這座停車場用地，原本打算改建為飯店，後來中止計畫，決定轉型成拖車公園，因為他認為「社區」的概念更重要，他的發言人當時表示，謝家華希望復甦拉斯維加斯市中心，在市中心打造一個簡單、獨特的經驗，讓拖車裡的居民共同將這裡打造成很棒的地方。

公園裡一共有好幾個拖車及10座移動式小木屋，謝家華的拖車配備也相當簡單，只有冰箱、烤爐、淋浴間，謝家華曾說，「比起物質，我更在意生活經驗」，他自曝快樂的秘訣是，「永遠不要感到無聊。」

此外，謝家華相當喜愛草泥馬，他自己就在公園裡養了2隻羊駝，其中一隻名叫馬利（Marley），還有一隻叫作「Blizzy」的狗。《每日郵報》報導，直到今年，謝家華仍住在這個小拖車裡，他終身未婚、沒有小孩，他2012年接受《紐約時報》（New York Times）專訪時曾表示，比起正式約會，他更享受和不同的人一起玩，他強調並不是反對婚姻，只是統計數據顯示，半數夫妻都以離婚收場，多數已婚人士都不快樂，婚姻生活顯然不樂觀。

(中時新聞網)