美國社會常傳出槍殺案件，一名現年25歲饒舌男歌手Lil Yase驚傳成為槍下亡魂，外媒報導，他前晚還在錄音室工作，突然告假暫離，半小時後就傳出他在舊金山灣區街頭被槍殺，讓樂迷十分震驚。

根據外媒報導，Lil Yase前天晚上在三藩市北部馬林郡的錄音室錄音，但晚上11時半左右跟朋友表示有事要離開一下，會馬上回來，接著匆匆獨自離開錄音室，半小時後在距離幾英里的舊金山灣區街頭傳出Lil Yase遭槍殺身亡的訊息，令友人難以置信。

Lil Yase一天前才曾發文。（圖／翻攝自yasemoney600 IG）

Lil Yase前晚才在IG分享感恩節的照片，並無異狀，親友透露Lil Yase生前沒得罪人，全心投入歌唱事業，嗜好是打籃球，生活單純，沒有不良嗜好，應該沒有仇家，不明白是誰對他下手，公司聽聞噩耗後也相當錯愕。

Lil Yase18歲時就出道，是美國嘻哈界新生代的男歌手，5年前他以一曲〈Get It In〉闖出名聲，網上發表的作品有超過10萬點擊率，過去曾和Cash Kidd、Yalla、A.B. Milli合作，而本月因故離世的歌手除了他，還有TM1way、King Von、Mo3，TM1way是遭朋友刺死，後兩位也是受槍傷致死。

(中時新聞網)