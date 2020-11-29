政府明年將開放含有萊克多巴胺美豬進口，國民黨台北市議員羅智強拋出罷免挺萊豬立委議題，並點名民進黨立委吳思瑤，是台北市挺萊豬的第一名立委。對此，吳思瑤反批在立法院丟豬內臟的國民黨立委，才更需要被罷免，認為羅智強的任何行為都是政治操作。

羅智強在臉書進行即時投票，有89%的網友支持罷免挺萊豬的立委，公開點名吳思瑤後再進行一次投票，原以為會降到70~80%左右，沒想到不降反升，高達95%、超過5500位網友支持罷免吳思瑤。

對此，吳思瑤接受《台視》採訪時表示，如果民進黨立委要被罷免，那不願意站上質詢台就事論事，只在議場丟豬內臟抗爭的國民黨立委，恐怕更需要被罷免。

吳思瑤也提到，大家都知道羅智強放眼2022台北市長選舉，所以他的任何動作，都充滿政治操作。

此外，羅智強今再透過臉書撂話，「當妳投下同意票背書萊豬入台的時候，就是羅智強發起罷免吳思瑤的時候。好自為之吧，吳思瑤」。

(中時新聞網)