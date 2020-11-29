健保會27日討論明年健保費率草案，對此，資深媒體人黃創夏表示，防疫的老本即將耗盡，現在民進黨因為萊豬議題成為執政破口，再不即時修補，接下來健保調漲問題，將成為民進黨和衛福部長陳時中最大的政治風暴。

黃創夏在政論節目《新聞面對面》上表示，國民黨丟豬內臟一事，其實老百姓沒有太多感覺，因為藍綠已經衝突20幾年了，都還是在玩這些老把戲，但是國家內政還不是照常運作？

黃創夏舉前行政院長連戰為例，直言當初因核四爭議，連戰一整年沒在立院總質詢，可台灣還不是照常運作，也沒有因此而有所怠慢，所以立院這場戲根本沒有老百姓在意。

但黃創夏提醒，進口萊豬還是對民進黨有影響，任何施政爭議，身為執政黨最後都要概括承受，反而國民黨是「死豬不怕開水燙」的狀態。民進黨現在要注意的是，不能讓萊豬成為執政破口的「反曲點」。

黃創夏更強調，建保費率的問題已浮上檯面，民進黨現要用陳時中來當防疫的防火牆，機會也微乎其微。若民進黨和陳時中無法完善處理建保議題，一場政治風暴即將來襲。

(中時新聞網)