設櫃Outlet Mall二期的愛貝恩醫療口罩公司打造全台唯一實體店面DIY口罩牆。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

愛貝恩口罩牆每片都是獨立包裝，提供消費者自行選購喜愛顏色的口罩。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

愛貝恩口罩牆繽紛多彩，意外成為網美打卡牆。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

逛街消費者駐足愛貝恩專櫃，選購多色繽紛口罩。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall超前部署秋冬防疫專案，44個出入口皆設置公告提醒並備有消毒酒精。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

秋冬防疫專案12月1日起實施，擁有全台最多出入口的麗寶Outlet Mall，超前部署44個出入口皆放置提醒告示牌，並加派人員提醒勸導消費者配戴口罩。另館內醫療口罩專櫃「愛貝恩」，設置全台唯一口罩牆，呈現30多種各式花色與顏色，意外成為網美打卡牆。

秋冬防疫專案12月1日實施，包括生活消費、休閒娛樂等8類場所應配戴口罩，麗寶Outlet Mall提前於11月29日超前部署，配合中央流行疫情指揮中心，於44個出入口皆放置提醒告示牌，亦將加派人員於館內提醒勸導消費者，要求消費者出入Outlet Mall需佩戴口罩。

設櫃Outlet Mall二期的愛貝恩醫療口罩公司，看準消費者對於繽紛、花色多樣口罩的追捧，以及穿著上的搭配，設計超過30色及撞色壓花等造型口罩，並打造全台唯一實體店面DIY口罩牆，每片都是獨立包裝，避免二次污染。

愛貝恩口罩牆主打「我的顏色，我作主」，提供消費者自行搭配喜愛顏色的口罩，也可選購1盒20片入的口罩，還有人駐足搶拍口罩牆網美照，另類又吸睛。另配合聖誕節推出紅色款聖誕老人、綠色款毛帽雪人，獨家限定販售。

(中時 )