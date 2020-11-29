國道1號高速公路北上94k、新竹市公道五路橋下路段，29日下午2點30分左右，突然有名男子因不明原因自10公尺高的公道五路橋上墜落下方國道。（摘自國道即時影像／陳育賢新竹傳真）

國道1號高速公路北上94k、新竹市公道五路橋下路段，29日下午2點30分左右，突然有名男子因不明原因自10公尺高的公道五路橋上墜落下方國道，後方駕駛全嚇壞，所幸國道上的駕駛機警閃避沒有撞上輾壓，男子受有骨折輕傷、意識清楚，消防局據報將其送醫，事件發生原因尚待警方深入調查。

據了解，男子是在公道五路橋上墜落，為何墜落警方還要了解，而男子墜落事件，也造成國道稍有堵塞，半小時內即排除。

(中時 )