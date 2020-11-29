打哪來的？ 國道1號「天降奇男子」 後方駕駛目睹全嚇呆 15:302020/11/29 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號高速公路北上94k、新竹市公道五路橋下路段，29日下午2點30分左右，突然有名男子因不明原因自10公尺高的公道五路橋上墜落下方國道。（民眾提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高速公路北上94k、新竹市公道五路橋下路段，29日下午2點30分左右，突然有名男子因不明原因自10公尺高的公道五路橋上墜落下方國道。（摘自國道即時影像／陳育賢新竹傳真） 國道1號高速公路北上94k、新竹市公道五路橋下路段，29日下午2點30分左右，突然有名男子因不明原因自10公尺高的公道五路橋上墜落下方國道，後方駕駛全嚇壞，所幸國道上的駕駛機警閃避沒有撞上輾壓，男子受有骨折輕傷、意識清楚，消防局據報將其送醫，事件發生原因尚待警方深入調查。 據了解，男子是在公道五路橋上墜落，為何墜落警方還要了解，而男子墜落事件，也造成國道稍有堵塞，半小時內即排除。 (中時 ) #國道 #男子 #公道 #路橋 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打輸官司遷怒縱火燒死6人 湯景華3度遭判死稱病求交保 11:482020/11/26 社會 行人疑穿越馬路與機車擦撞 CPR後送醫狀況穩定 10:342020/11/26 社會 騎內側車道挨撞！他怒告過失傷害結局逆轉 因路面4字慘吞罰單 23:022020/11/28 社會 驚險瞬間 公車司機違規逆向不踩煞車 汽駕爆氣開譙4字 12:532020/11/25 社會 又見惡意逼車 集集警分局籲駕駛人自重 14:532020/11/27 社會 阿伯買消夜臨停紅線穿越馬路遭撞 受傷昏迷還被罰鍰 10:042020/11/26 社會 案子會找人 5年內兩起桶屍4冤魂都找上這位警官 08:272020/11/27 社會 計程車失控衝上騎樓 3行人閃躲不及受傷送醫 13:002020/11/27 社會 國道3號追撞運鈔車 拖吊車駕駛送醫搶救 17:092020/11/26 社會 蝶戀花33死 領隊家屬獲賠261萬 04:102020/11/29 社會新聞 社會熱門新聞 84歲阿公嫖71歲嬤 性致高昂不戴套 兒讚「好欣慰」 - 社會 高顏值「G乳水蛇腰」極品女神20萬人暴動 網羡：爽到老公 - 社會 台中妹擠公車臀部遭「吊飾摩擦」 不信邪一聞崩潰：真的是X！ - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 太驚悚！妙齡女與男友吵架？國6墜車慘遭輾斷雙腿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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