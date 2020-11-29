黃明志創作新歌向張學友致敬。（亞洲通文創提供）

大馬歌手黃明志新歌〈一萬個開心的理由〉向歌神張學友致敬並模仿唱腔，黃明志說：「年輕的時候模仿歌神為了把馬子，不知為什麼自己模仿歌神唱歌就變得搞笑，讓身邊的女生和同學開心，MV也特別重現張學友經典畫面讓歌迷回味。」黃明志在MV中難得呈現雅痞LOOK，讓許多粉絲也大讚復古裝扮，有種迷人的男人味，一連串的新作品模仿神級歌手，唯妙唯肖讓黃明志多了九官鳥的封號。

黃明志表示雖然這首歌乍聽之下像是在惡搞，甚至唱腔部分的模仿會有一些故意，如果仔細聽歌詞就會發現這是一首非常認真與心酸的一首歌曲。〈一萬個開心的理由〉講述隨著年齡的增長，逐漸踏入社會后，大多數人會發現身邊的東西都變了，這其實是一首非常認真、心酸的歌詞，到了一定年齡的人，分享這種事過境遷的心情一定很有共鳴。

黃明志從小就是四大天王的歌迷，尤其是張學友，「在那個年代只要大家唱歌唱得像歌神，就會被認為歌聲是好聽的，自己有揣摩幾個訣竅，例如下巴一定要拉下來，然後唱歌的時候需要用鼻腔的共鳴，簡單來説就是鼻子和喉嚨的共鳴，再來句子的尾字都需要用下巴搖那個震動，所以唱完整首歌曲下巴會很酸，這是模仿張學友辛苦的地方」。針對這首歌的推出，黃明志也召集世界各地的歌迷來模仿歌神張學友、演繹〈一萬個開心的理由〉向歌神一起致敬，活動詳情可查黃明治的社交平臺。

(中時 )