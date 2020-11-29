台中年輕女搭公車，褲子出現不明髒污，不信邪聞下去，發現真的是X！（照片來源：Dcard）

女性朋友真的要小心，公車、捷運三不五時會出現「噴精」噁男！一名台中年輕女子自曝，搭上一班人很多很擠的公車，過程中感覺臀部附近有「像吊飾摩擦的感覺」，下車後發現褲子上有一塊髒污，不信邪的她大膽聞下去，結果真的是精液。

這名年輕女子在社群媒體Dcard發表《公車變態》一文，她表示28日晚間在一中街搭快10點的6號公車，當時「人非常多很擠，即使感覺到屁股附近一直有像吊飾摩擦的感覺也不以為意，更何況我站在司機旁邊而已。

然而「下車後我姐突然說我屁股上髒髒的，摸一下透明黏黏的，才驚覺剛剛的摩擦...不單純。」她並警告：「今天這狼就這樣得逞了，往後一定還會繼續逍遙法外！請各位女孩小心！」。

年輕女並貼出褲子髒污一塊的照片為證，並補充說明：「一開始我也覺得不可能是X，直到我真的給他聞下去」。

網友也紛紛回應：「噁 在司機旁邊應該可以被監視器照到吧 真的要多注意 覺得不對的時候 回頭看一眼也好！」、「洗了嗎！！如果不想讓變態再逍遙法外快去驗DNA」、「辛苦你了 遇到這種事」、「好噁，為何不在家XX」。

更有其他女生分享自己經歷：「我也有遇過 補習完從一中街搭61號公車回家 坐在位子上的時候有一個男的站在我旁邊 越靠越近 一開始他用外套擋住 我還以為是他的手指一直不小心戳到我 直到...我覺得不對」、「我有類似經驗 報警後有找到人哦 因為他後來又再犯 有比對到資料 台灣警察很棒的！最後我以性騷提告 2萬多和解」。

(中時新聞網)