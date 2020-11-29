【現場直播】今再增3例境外移入 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.29

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例(案650至652)，皆為印尼籍移工。

指揮中心表示，案650、652分別為40多歲及30多歲印尼籍女性，於11月14日自印尼來臺工作，入境迄今皆無症狀，11月27日進行期滿前採檢送驗，於今日確診，目前住院隔離中。由於２名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心說明，案651為20多歲印尼籍女性，於11月14日自印尼來臺工作，11月24日於集中檢疫所曾出現嗅覺異常，因持續時間短暫且自覺症狀輕微、無其他相關症狀，因此未回報，11月27日進行期滿前採檢送驗，於今日確診，目前住院隔離中。由於個案可傳染期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,092例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,312例排除)，其中651例確診，分別為559例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、79人住院隔離中。

(中時新聞網)