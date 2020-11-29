中信盃黑豹旗今日進入到最後高潮的冠軍戰，將由衛冕軍平鎮高中迎戰老對手穀保家商，穀保派出林昱珉先發對上平鎮陳志杰，兩人都是去年U18中華隊冠軍班底，此戰穀保家商得分機會不少，但總差臨門一腳，平鎮則是攻勢串聯成功，加上把握7局攻下3分奠定勝基，陳志杰繳8.2局無失分好投，最後平鎮以6比0拿下黑豹旗隊史第5冠，達成2度2連霸。

此戰穀保派出林昱珉，他前2戰都擔任後援投手，為球隊守住勝利，今日再扛先發，這是他連續第3天出賽，在第3局出現亂流，穀保田子杰率先敲安後，一棒黃勇傳適時補上安打，平鎮先馳得點；6局則由九棒張宥鈞敲安開啟攻勢，接下來三棒董子恩敲出二壘打，平鎮以2比0領先。

第7局穀保遇上大亂流，讓平鎮高中一舉攻下3分，平鎮從陳佳樂安打開始，林昱珉連續解決2人次，但林翊翔靠腳程跑出一支內野安打，此時穀保決定換投，由「火球男」潘文輝上場救火，但平鎮面對150公里速球也沒在怕，張宥鈞敲出滾地球讓穀保野手發生失誤上壘，平鎮拿到第3分，接下來第一棒黃勇傳再度建功，右外野安打帶有1分打點，隨後平鎮雙盜壘成功再添1分，平鎮此局拿3分擴大領先，以5比0領先。

平鎮高中陳志杰投8.2局無失分，在冠軍戰拿勝投。（陳怡誠攝）

平鎮高中則由先發投手陳志杰一夫當關，投完前8.2局無失分，只被敲9支零星安打，但可惜只差1出局數時因為用球數超過限制105球被迫退場，沒能達成完封勝留下滿壘殘局，幸好隊友吳秉恩接手也順利拿到最後出局數，平鎮以6比0拿到此屆黑豹旗冠軍，達成第2次2連霸。

陳志杰賽後表示雖然差一點完投，不過他認為盡力就好不會太在意，「第一次在全國賽冠軍戰先發，對自己表現很滿意，全部都很滿意。」陳志杰透露自己在第9局時也有動過念頭想要拚完投但反而造成反效果，「太想拚了，身體有點僵硬、投不進好球帶。」拿到冠軍獎盃陳志杰也藏不住開心表情，不過他說接下來還有木棒聯賽，因此開心一下就好。

平鎮高中奪黑豹旗隊史第５冠。（陳怡誠攝）

(中時 )