中信盃黑豹旗冠軍戰上演傳統戲碼，連4年由平鎮高中對上穀保家商爭冠，平鎮高中派出陳志杰投8.2局無失分，加上打線串聯優異以6比0完封穀保，平鎮教練吳柏宏透露，其實有預測到今日對手會派出林昱珉，提醒選手有擊到球就有機會安打，選手今日無論投、打、守都有水準，「拿到冠軍真的很滿意，給100分。」

穀保家商也是擁有頂尖投、打者的高中強隊，尤其林昱珉與潘文輝兩大王牌名聲響亮，今日也都在冠軍戰出賽，吳柏宏透露有向選手提點進攻策略，「提醒選手擊到球就有機會安打，告訴他們不要想打直球又想打變化球，設定好喜歡的球種做攻擊，把跑者送上得點圈，選手有做到才有好結果。」

林昱珉前2天擔任後援投手出賽，即使如此吳柏宏也透露仍有猜到林昱珉會在冠軍戰先發，「他本來就是王牌，每次只要冠軍戰或四強幾乎都會遇到林昱珉，有預料到。」

不過自家先發投手陳志杰休息充足表現更勝一籌，8.2局被敲9支零星安打、無失分，另有8次三振，有危機時都能順利解決，吳柏宏說，「志杰從高一就是中華隊主力，他的經驗很好，這場一定要有經驗的投手才能壓制對方，所以若有機會就把他放在冠軍戰，前面8強遇上高苑也是很強的對手，先派賴延峰。」

對於子弟兵的表現吳柏宏相當滿意，「大家真的都很優秀，攻擊、守備、投手都很棒，才能拿下每一場，冠軍真的很滿意，給100分！」

平鎮在8屆黑豹旗中拿到第5冠，也是第2度二連霸，有機會再度挑戰史無前例三連霸，不過吳柏宏笑說先不要想太多，「上次要挑戰想太多結果反而不好，這是單敗淘汰，每一場都很重要，想太多會有反效果，我們在高中學校裡面投打守都算很穩定的，就讓選手發揮就好。」此外吳柏宏也表示，平鎮高中新任校長這學期才剛來，很支持棒球隊，也想把冠軍獻給校長。

(中時 )