中信盃黑豹旗冠軍戰上演傳統戲碼，連4年由平鎮高中對上穀保家商爭冠，穀保派出兩大王牌林昱珉、潘文輝先後接力上場，不過最後仍0比6敗給平鎮，賽後總教練周宗志透露其實有考慮或讓潘文輝先發，不過最後讓球員討論後決定還是讓林昱珉掛帥，不過這是林昱珉連續第3天出賽，周宗志扛下輸球責任。

周宗志賽後透露，冠軍戰先發不是林昱珉就是潘文輝，但其實曾想過由休一天的潘文輝先上，「但他們兩人討論後還是林昱珉先發、潘文輝押後比較有信心一點。」林昱珉表示知道先發就是兩人二擇一，「只有我們是有參加過大賽的，我先上去的話，我前面投的局數比較多，球速比較慢，原本想投完6局後讓他上來押球速，這是我們策略。」

林昱珉今日出賽沒能複製前幾場壓制對手的好表現，但其實林昱珉昨日對上興大附農後援不在預期中，因為情況緊急才推出他救火，周宗志表示，「林昱珉連續3天出賽我自己要負一點責任，這是單敗賽程，也希望他昨天專心準備，但前一天潘文輝用球數比較多，所以昨天選擇還是讓林昱珉上場。」

穀保家商今日其實不少得點圈機會，但最後都被中斷攻勢沒攻下任何一分，周宗志賽後集合球員時也提到相同問題，「得點圈機會沒有像對手掌握那麼好，小朋友可能亢奮也想要建功，變成自己基本沒有做好，擊球節奏、設定好球帶沒有做好，所以結果不如意。」

不過穀保今年黑豹旗只帶4名高三球員，高一、二選手大多沒有打過大型賽事的總冠軍戰，周宗志教練希望此戰失敗能讓球員成長，「這是他們第一個大賽的冠軍戰，要他們好好享受張力，這是平常練習沒辦法體會到的，在冠亞軍戰能夠學習得到成長養分，這是教練更想看到的。」

(中時 )